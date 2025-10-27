 Nuovo iPad con chip A16: sconto IMMEDIATO di 50€ su Amazon
Il nuovo iPad con chipset A16 protagonista di uno sconto su Amazon.
Il nuovo iPad con chipset A16 protagonista di uno sconto su Amazon.

Il nuovo iPad da 11 pollici con chipset A16 è il tablet perfetto da portare con te ogni giorno per il lavoro o l’università. Potente, versatile e potenzialmente trasformabile in un laptop con i giusti accessori, e dalla batteria che dura per un giorno intero, oggi è in sconto su Amazon a 339 euro invece di 389, pagabile anche a rate e con spedizione Prime.

Un modello che punta tutto sul salto generazionale garantito dal chipset A16: maggiore velocità e reattività rispetto al passato per qualsiasi attività e, come detto, una efficienza energetica tale da poterlo utilizzare per tutto il giorno senza temere di rimanere a corto di batteria.

Il display è uno splendido pannello Liquid Retina da 11 pollici con tecnologia True Tone che esalta anche la doppia fotocamera da 12 megapixel sia frontale che posteriore. Connettività che è affidata a un modulo WiFi6 veloce e stabile per una compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio che ne espandono le potenzialità.

Infine, touch ID integrato nella parte superiore per un accesso sicuro sia per sbloccare il dispositivo sia per autorizzare pagamenti con Apple Pay. Un dispositivo completo ora a un prezzo più conveniente: acquistalo su Amazon a soli 339 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ott 2025
