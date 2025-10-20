Nuovo iPad Pro con M5: ora puoi prenotarlo su Amazon in entrambe le versioni

Il nuovo sorprendente e velocissimo iPad Pro con chipset M5 presentato qualche giorno fa da Apple è adesso disponibile anche su Amazon per la prenotazione. Al momento in cui scriviamo la consegna è garantita entro il 23 ottobre con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento rateizzato al checkout. Si parte da 1119 euro per il modello da 11 pollici con connettività WiFi7, ma subito dopo il pulsante troverai tutti le varianti a disposizione per il pre-order.

iPad Pro con M5: i modelli in prenotazione

Ecco come promesso i vari modelli di iPad Pro con M5 in prenotazione su Amazon:

11″ WiFi

11″ WiFi+Cellular 5G

13″ WiFi

13″ WiFi+Cellular

Le caratteristiche principali della nuova linea di iPad Pro vedono come assoluto protagonista il nuovo chipset M5 per prestazioni degne di un laptop di top gamma ed efficienza energetica che assicura fino a un giorno intero di batteria. Con l’acquisto di accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard è possibile espandere le potenzialità del tablet all’infinito arrivando a pareggiare, se non addirittura superare, quelle di un comune MacBook.

Con doppia fotocamera, una frontale e una posteriore, scanner LiDAR e display Ultra Retina XDR di alta qualità e luminosissimo, il nuovo iPad Pro può essere il tuo compagno di studio e di lavoro per i prossimi anni. Prenotalo adesso su Amazon.