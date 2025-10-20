 Nuovo iPad Pro con M5: ora puoi prenotarlo su Amazon in entrambe le versioni
Arriva su Amazon il nuovo iPad Pro da 11" e 13" con chipset M5: prenotazioni aperte con consegna al D1.
Arriva su Amazon il nuovo iPad Pro da 11" e 13" con chipset M5: prenotazioni aperte con consegna al D1.

Il nuovo sorprendente e velocissimo iPad Pro con chipset M5 presentato qualche giorno fa da Apple è adesso disponibile anche su Amazon per la prenotazione. Al momento in cui scriviamo la consegna è garantita entro il 23 ottobre con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento rateizzato al checkout. Si parte da 1119 euro per il modello da 11 pollici con connettività WiFi7, ma subito dopo il pulsante troverai tutti le varianti a disposizione per il pre-order.

M5 iPad Pro

iPad Pro con M5: i modelli in prenotazione

Ecco come promesso i vari modelli di iPad Pro con M5 in prenotazione su Amazon:

11″ WiFi

11″ WiFi+Cellular 5G

13″ WiFi

13″ WiFi+Cellular

Le caratteristiche principali della nuova linea di iPad Pro vedono come assoluto protagonista il nuovo chipset M5 per prestazioni degne di un laptop di top gamma ed efficienza energetica che assicura fino a un giorno intero di batteria. Con l’acquisto di accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard è possibile espandere le potenzialità del tablet all’infinito arrivando a pareggiare, se non addirittura superare, quelle di un comune MacBook.

Con doppia fotocamera, una frontale e una posteriore, scanner LiDAR e display Ultra Retina XDR di alta qualità e luminosissimo, il nuovo iPad Pro può essere il tuo compagno di studio e di lavoro per i prossimi anni. Prenotalo adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
20 ott 2025
