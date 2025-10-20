Nuovo iPad Pro con M5: ora puoi prenotarlo su Amazon in entrambe le versioni

Il nuovo sorprendente e velocissimo iPad Pro con chipset M5 presentato qualche giorno fa da Apple è adesso disponibile anche su Amazon per la prenotazione. Al momento in cui scriviamo la consegna è garantita entro il 23 ottobre con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento rateizzato al checkout. Si parte da 1119 euro per il modello da 11 pollici con connettività WiFi7, ma subito dopo il pulsante troverai tutti le varianti a disposizione per il pre-order.
iPad Pro con M5: i modelli in prenotazione
Ecco come promesso i vari modelli di iPad Pro con M5 in prenotazione su Amazon:
11″ WiFi
- 256GB a 1119 euro
- 512GB a 1369 euro
- 1TB a 1849 euro
- 2TB a 2329 euro
11″ WiFi+Cellular 5G
- 256GB a 1369 euro
- 512GB a 1619 euro
- 1TB a 2099 euro
- 2TB a 2329 euro
13″ WiFi
- 256GB a 1469 euro
- 512GB a 1719 euro
- 1TBa 2199 euro
- 2TB a 2679 euro
13″ WiFi+Cellular
- 256GB a 1719 euro
- 512GB a 1969 euro
- 1TB a2449 euro
- 2TB a 3059 euro
Le caratteristiche principali della nuova linea di iPad Pro vedono come assoluto protagonista il nuovo chipset M5 per prestazioni degne di un laptop di top gamma ed efficienza energetica che assicura fino a un giorno intero di batteria. Con l’acquisto di accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard è possibile espandere le potenzialità del tablet all’infinito arrivando a pareggiare, se non addirittura superare, quelle di un comune MacBook.
Con doppia fotocamera, una frontale e una posteriore, scanner LiDAR e display Ultra Retina XDR di alta qualità e luminosissimo, il nuovo iPad Pro può essere il tuo compagno di studio e di lavoro per i prossimi anni. Prenotalo adesso su Amazon.