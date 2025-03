Nuovo iPhone 16e: oltre 100€ di sconto SUBITO su eBay con questo codice

Vuoi il nuovo iPhone 16e, ma speravi costasse meno? Nessun problema, perché su eBay puoi acquistarlo con uno sconto superiore di 100 euro rispetto al prezzo di listino. Sì, è tutto vero: ti basta inserire il codice PSPRMAR25 prima del pagamento per avere il modello White da 128GB a soli 620,40 euro invece di 729,99. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento potrai pagarlo in 3 rate da 216,80 euro.

iPhone 16e a questo prezzo diventa un must have

iPhone 16e è il nuovo smartphone entry-level della mela morsicata che eredita di fatto la linea iPhone SE. Grazie al chipset A18 è compatibile con Apple Intelligence, che arriverà in Italia finalmente nel mese di aprile: il sistema di intelligenza artificiale che ti supporterà in ogni attività quotidiana.

Un processore tanto potente quanto efficiente: l’autonomia è infatti garantita fino addirittura a 26 ore di riproduzione video, mentre sfrutti le varie funzioni come la fotocamera Fusion da 48megapixel per scatti dettagliati e professionali e con il supporto di un teleobiettivo 2x di qualità ottica.

Dal design resistente e raffinato, è dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici con parte frontale in Ceramic Shield che lo rende estremamente resistente. È presente anche il tasto Azione personalizzabile per un accesso immediato alle tue app e alle tue funzioni preferite.

A questo prezzo diventa davvero imperdibile, dato che parliamo comunque di un nuovo iPhone: acquista il 16e 128GB White su eBay a soli 620,40 euro invece di 729,99 inserendo il codice PSPRMAR25.