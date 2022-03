Nuovo Luminar Neo: risparmia 10€ con il codice sconto

Sei un fotografo oppure ti piace scattare per hobby? Allora devi dare un’occhiata a Luminar Neo, un innovativo editor immagini creativo basato su tecnologie AI che ti permette di semplificare tutte le complesse routine di editing. Inoltre, grazie alle sue numerose funzionalità, permette a qualsiasi artista di esprimere il proprio estro creativo, dando vita anche alle idee più audaci. Il software, sviluppato da Skylum, è disponibile al costo di 79 euro una tantum. Inserendo in fase di acquisto il coupon “blazemedia10” potrai inoltre risparmiare 10 euro rispetto al prezzo di listino. In più, riceverai in regalo “Luminar 4” e il pacchetto di immagini “Panorami carichi d’emozione”.

Ma quali sono le caratteristiche principali di Luminar Neo? Per aiutarti a conoscere meglio le sue potenzialità, ecco una panoramica di ciò che è in grado di fare.

Esplora la tua creatività con un flusso di lavoro facile su livelli e unisci una foto ad altri elementi visivi. Scopri una collezione di texture, sovrapposizioni ed effetti visivi per aggiungere creatività a un’immagine e personalizzarla.

Il nuovo motore di Luminar Neo si basa sulle migliori soluzioni messe a punto dall'esperienza Skylum, per offrire prestazioni e creatività massime ed è pensato per ottenere risultati creativi complessi.

Regola la luce delle tue foto per avere il pieno controllo dell'illuminazione di una scena. Puoi controllare l'esposizione di un'immagine in base alla distanza dall'obiettivo, in modo da regolare in maniera indipendente l'esposizione di sfondo e primo piano.

Rimuovi automaticamente le macchie sulle tue foto causate da polvere e sporco sull'obiettivo e sul sensore.

Elimina i cavi elettrici indesiderati dai cieli dei tuoi paesaggi urbani.

Sperimenta infinite possibilità creative unendo facilmente due o più immagini in un solo scatto.

Luminar Neo si presenta come l’alleato perfetto per tutte le tipologie di fotografi, sostituendo con le sue ricche funzionalità anche alcune controparti più blasonate. Il vantaggio maggiore è, però, il prezzo: a soli 79 euro il software sarà tuo per sempre, compresi eventuali aggiornamenti di prestazioni e stabilità e una libreria integrata di texture e sovrapposizioni. Se invece preferisci una soluzione in abbonamento, Luminar Neo è disponibile a 59 euro all’anno. La quota comprende, oltre a quello già offerto dal piano lifetime, anche tutti i futuri aggiornamenti del prodotto e gli add-on delle nuove funzionalità. Inserendo in fase di acquisto il coupon “blazemedia10” otterrai uno sconto immediato di 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.