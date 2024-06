CROLLA IL PREZZO del nuovo MacBook Air con Apple M3

Perfetto per la produttività e oggi in sconto di 330 euro rispetto al listino ufficiale, il nuovo MacBook Air con chip Apple M3 lanciato quest’anno, oggi è al suo prezzo minimo storico. Puoi trovare l’offerta su Amazon, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva.

MacBook Air con Apple M3 in sconto di 330 euro

Rimandiamo alla pagina dedicata per tutti i dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità supportate (a partire da quelle della suite Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale). Di seguito riportiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, mentre per quanto riguarda il comparto software, il sistema operativo è ovviamente macOS con la versione Sonoma preinstallata e l’aggiornamento a Sequoia disponibile al rilascio.

Display Liquid Retina da 15,3 pollici con True Tone e risoluzione 2880×1864 pixel;

chip Apple M3 con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core;

8 GB di memoria unificata;

SSD da 512 GB;

connettività Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3;

videocamera FaceTime HD a 1080p;

due porte Thunderbolt/USB 4;

Magic Keyboard con Touch ID e trackpad Force Touch;

alimentatore a doppia porta USB-C da 35 W.

Grazie al nuovo minimo storico, oggi puoi acquistare il MacBook Air del 2024 con chip Apple M3 al prezzo finale di 1.549 euro invece di 1.879 euro come da listino, approfittando dello sconto di 330 euro applicato in automatico. La colorazione è Mezzanotte.

Se lo ordini adesso, il portatile della mela morsicata sarà sulla tua scrivania già entro domani, con la consegna gratuita. Ciliegina sulla torta: Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, per il massimo dell’affidabilità. Non è ancora sufficiente? Dai un’occhiata alle recensioni positive pubblicate sull’e-commerce, il voto medio (4,9 stelle su 5) sfiora il perfect score.