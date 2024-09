Nuovo MacBook Air con M3: 300 euro di sconto subito su Amazon

Il tuo nuovo PC portatile per il lavoro o l’università può essere il MacBook Air 2024 con chipset M3 e display da 13,6 pollici che oggi puoi acquistare su Amazon con uno sconto di ben 300 euro rispetto al prezzo di listino e la possibilità di attivare un pagamento rateale sia con Amazon stessa sia tramite Cofidis.

MacBook Air 2024 con M3: sottile, leggero, potentissimo

Il MacBook Air con chipset M3 ti sorprenderà non solo per il suo essere straordinariamente leggero e sottile, ma soprattutto perché, a dispetto di queste caratteristiche, è in grado di garantire una potenza straordinaria per qualsiasi tipo di attività. Il tutto mantenendo una efficienza energetica superiore utile per lavorare fino a 18 ore senza dover ricaricare.

Da sempre pregio di questa linea è anche il display Liquid Retina da 13,6 pollici con supporto per un miliardo di colori che rende tutto, dai film alle presentazioni, estremamente nitido e vibrante. Sulla parte superiore trova posto la videocamera FaceTime HD a 1080p, insieme ai tre microfoni e agli altoparlanti con audio spaziale, perfetta per le videochiamate.

A livello di connettività abbiamo le due porte Thunderbolt, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth e la porta MagSafe, perfette per collegare tutti i dispositivi di cui hai bisogno, anche monitor esterni.

La macchina ideale se cerchi velocità, potenza e praticità in un PC portatile che non rinuncia alle prestazioni. Acquista adesso il tuo MacBook Air con M3 con 300 euro di sconto.