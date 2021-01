Nuovo MacBook Air, più sottile con MagSafe

La scorsa settimana erano apparse online alcune indiscrezioni sui futuri MacBook Pro. Dato che Apple aggiornerà tutti i Mac presenti in catalogo non potevano mancare nuovi dettagli sul prossimo MacBook Air. Secondo le fonti di Bloomberg, il notebook sarà più sottile e più leggero, avrà un connettore MagSafe e integrerà processori ARM più potenti.

MacBook Air, nuovo modello premium

Il nuovo MacBook Air sarà la versione premium di quella attuale (che rimarrà in vendita). Apple ha considerato il lancio di un modello da 15 pollici, ma continuerà ad utilizzare uno schermo da 13,3 pollici. Verrà tuttavia ridotto lo spessore delle cornici, quindi le dimensioni complessive dovrebbero diminuire.

Il nuovo MacBook Air sarà quasi certamente più sottile e più leggero del modello attuale che pesa 1,29 Kg e ha uno spessore compreso tra 0,41 e 1,61 centimetri. Il numero e tipo di porte non cambierà sicuramente, per cui si prevedono ancora due USB 4 (Thunderbolt) e il jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Gli utenti potranno sfruttare le due porte Thunderbolt per il trasferimento dei dati, in quanto Apple aggiungerà un connettore MagSafe per la ricarica della batteria (rimosso nel 2018). Non ci sono dettagli su RAM e storage, mentre sembra certo l’uso di processori ARM più potenti di Apple M1.

Il nuovo MacBook Air dovrebbe debuttare nel secondo semestre 2021. Come detto, l’aggiornamento del catalogo riguarderà anche i MacBook Pro (14 e 16 pollici). Tra le novità previste ci sono MagSafe e slot SD, mentre la Touch Bar verrà eliminata. Apple annuncerà inoltre nuovi iMac e Mac Pro, uno dei quali con dimensioni ridotte.