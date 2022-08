Nuovo malware Android scatta foto all'insaputa dell'utente: come evitare rischi?

Sono state recentemente diffuse app fake molto pericolose, in grado di infettare i dispositivi Android con malware o di scattare foto dallo smartphone ad insaputa dell’utente.

A lanciare l’allarme è Meta, piattaforma nota a tanti ancora come Facebook. Secondo il rapporto trimestrale dell’azienda lato sicurezza, è stato indicato come il malware Dracarys viene attualmente diffuso attraverso app fasulle.

In tal senso, i software “clonati” riguardano principalmente WhatsApp e YouTube, ma anche Signal e Telegram sembrano app coinvolte. Tutto ciò è reso ancora più preoccupante dalla complessità e dall’aggressività di Dracarys.

Il malware infatti, ha già colpito duramente diversi paesi asiatici oltre al Regno Unito, con la sottrazione indebita di informazioni personali a migliaia e migliaia di utenti. Dracarys infatti, è in grado di rubare registri delle chiamate, informazioni dalla rubrica, file, SMS, dati riguardanti geolocalizzazione e altri dettagli sul dispositivo mobile in uso.

Non solo, questo agente malevolo è anche in grado di scattare foto di nascosto e abilitare il microfono dei dispositivi Android.

Un malware che si diffonde attraverso app fake di WhatsApp e YouTube

Il primo potenziale comportamento utile per evitare problemi con questo malware è essere prudenti.

Ciò significa fare grande attenzione alle app che si scaricano, anche dai canali ufficiali. Evitare APK o store di terze parti, può essere un ulteriore passo avanti verso la sicurezza.

L’adozione di un antivirus adeguato poi, è pressoché d’obbligo. Norton 360 Standard, in questo contesto, è una delle migliori soluzioni possibili. Si tratta infatti di una solida protezione per i dispositivi online e per la privacy dell’utente, tutto in un unico pacchetto.

Oltre allo strumento di rilevazione ed eliminazione dei malware infatti, questo propone una VPN, un firewall, un password manager e una serie di altri tool avanzati in ottica sicurezza digitale.

D’altro canto, questo prodotto condensa tutta l’esperienza di Norton nel contesto degli antivirus accumulato in decenni di soluzioni efficaci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.