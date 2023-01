Un nuovo malware consente di spiare utenti Android in tempo reale

Brutte notizie per gli utenti Android. Un nuovo malware, chiamato Hook, si sta diffondendo nel contesto statunitense, australiano e spagnolo.

L’agente malevolo, utilizzato per rubare le credenziali bancarie dagli smartphone, è una variante del malware Ermac che presenta un comportamento alquanto insolito.

Attraverso Hook infatti, gli hacker possono prendere pieno controllo in tempo reale del device Android infetto. Un rischio non da poco, soprattutto per chi non utilizza un antivirus sul proprio dispositivo.

Ciò comporta la possibilità di scorrere tra i contenuti dello smartphone e ottenere informazioni personali da remoto senza alcun tipo di difficoltà. Hook agisce anche come file manager, permettendo al criminale informatico di visualizzare e scaricare qualunque immagine presente sul telefono.

Anche se al momento non sono registrati casi nel nostro paese dunque, è bene tenere alta l’attenzione.

Hook agisce spiando gli utenti Android in tempo reale: come contrastare questa minaccia?

A rendere ancora più temibile il malware in questione è il fatto che, questo, una volta avuto accesso a WhatsApp, cerca di diffondersi anche tra i contatti della vittima.

Quali sono dunque le precauzioni per evitare Hook? Il consiglio principale riguarda l’utilizzo di Google Play Store per scaricare app. Gli store alternativi infatti, possono essere molto pericolosi.

Tenere sotto controllo i privilegi delle varie applicazioni, anche quelle teoricamente più sicure, è un altro piccolo passo verso la sicurezza. Infine, adottare un antivirus efficace in ambiente Android è pressoché d’obbligo.

Norton 360 Premium, per esempio, risulta altamente efficace in questo contesto (così come su PC Windows, macOS e iOS).

Questa suite di sicurezza completa offre, su qualunque piattaforma, tutta l’esperienza di un’azienda che ha letteralmente costruito il settore della cybersicurezza, con decenni di attività alle spalle.

Non solo: Norton 360 Premium è attualmente in promozione. Risulta dunque possibile ottenere tutta la sua protezione con uno sconto pari al 45%, per un costo di soli 59,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.