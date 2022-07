Un nuovo malware è in grado di superare le difese di 56 antivirus

Alcuni ricercatori di sicurezza informatica, facenti parte del team Unit 42, hanno lanciato un allarme rispetto a un nuovo tipo di malware.

Questo agente malevolo, stando ai test effettuati, è in grado di bypassare i firewall di 56 diversi antivirus, causando poi gravi danni al dispositivo colpito. Il tutto viene avviato con l’apertura di un allegato, nello specifico un file ISO, ricevuto tramite mail.

Stando al suddetto team, si tratta di un malware che rientra nella famiglia degli APT29, associato al gruppo di hacker russi Foreign Intelligence Service (SVR).

L’email, di solito, si presenta come la presentazione di un curriculum di una persona nota come Roshan Bandara. Ovviamente, non è detto che con il passare delle settimane questo malware muti, assumendo nuove modalità di attacco.

Per questo motivo, è bene dotarsi di un antivirus realmente efficace, in grado di intervenire in maniera efficace in caso di emergenza.

Prudenza e un antivirus di alto livello sono le chiavi per proteggersi efficacemente

Le minacce del Web si evolvono a un ritmo davvero difficile da contrastare e, proprio per questo motivo, un antivirus gratuito non è sufficiente a garantire adeguata protezione.

Allo stesso tempo, pensare di essere “troppo furbi” per cadere in qualche trappola del genere è un errore che in troppi hanno commesso. Esistono molti plurilaureati che hanno subito attacchi di tipo phishing e ransomware, anche se avevano grandi conoscenze tecnologiche.

Un prodotto come Avast Premium Security permette di vivere la rete con meno stress, consapevoli di avere un’adeguata protezione per far fronte alla maggior parte di minacce.

Stiamo parlando di un pacchetto in grado di garantire sicurezza nell’ambito dello shopping online o quando si usano sistemi di home banking.

La possibilità di utilizzare un singolo abbonamento anche su 10 dispositivi in contemporanea, incluse piattaforme come:

Windows

macOS

Android

iOS/iPad

Ciò rende Avast Premium Security una soluzione a dir poco flessibile. Il tutto per un costo equo: si parla di 93,99 euro all’anno per ottenere la protezione completa di 10 diversi dispositivi elettronici.

