Nuovo malware attacca 21 tipi di dispositivi tra router e telecamere: di cosa si tratta?

Un nuovo malware chiamato Zerobot è stato individuato a metà novembre e, a quanto pare, sta prendendo di mira diversi dispositivi tra router e telecamere.

L’agente malevolo, sfruttando 21 tipi di diverse vulnerabilità, ha agito attraverso attacchi DDoS, lavorando attraverso i device compromessi per poi autopropagarsi su altre piattaforme, eseguendo persino comandi su sistemi Windows e Linux.

In tal senso, un ottimo antivirus può essere uno dei pochi modi per arginare l’azione del malware. Secondo i ricercatori di Frontier, Zerobot è in fase di sviluppo attivo e dunque potrebbe mutare in maniera considerevole nei prossimi mesi.

Tra i tanti dispositivi vittima di questo attacco, figurano brand come BIG-IP, Zyxel, D-Link. Chiunque possieda tali prodotti dunque, dovrebbe eseguire un aggiornamento il prima possibile, per andare a limitare i rischi immediatamente.

Con Zerobot router e telecamere di BIG-IP, Zyxel, D-Link a rischio

La situazione è preoccupante sia nell’immediato che sul medio-lungo periodo. Infatti non è detto che il modus operandi di Zerobot sia replicabile rispetto a dispositivi simili ma di altri marchi.

A livello pratico dunque, scegliere uno strumento come Norton Antivirus Standard offre una più che adeguata copertura, a prescindere dai tipi di router e telecamere utilizzati.

Questa suite avanzata offre protezione, con un singolo account, rispetto a 3 dispositivi tra PC, tablet e smartphone, andando a contrastare efficacemente qualunque tentativo di intromissione.

Il sistema di scansione, rilevamento ed eliminazione di malware, ransomware e tentativi di hacking, forte dell’esperienza di Norton, è uno tra i più efficaci attualmente disponibili sul mercato.

Infine non vanno dimenticate altre utility interessanti, come la VPN integrata e il sistema di monitorizzazione del Dark Web.

E i costi? Grazie all’attuale sconto del 55% è possibile ottenere tutta la protezione di Norton Antivirus Standard per appena 39,99 dollari.

