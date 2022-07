Un nuovo malware minaccia gli account Facebook Business: come difendersi?

I ricercatori di WithSecure hanno scoperto un nuovo malware chiamato Ducktail che ha un comportamento particolare: l’agente malevolo infatti, sembra prendere di mira gli account Facebook Business.

Gli hacker che operano attraverso questo strumento, individuano eventuali vittime tramite LinkedIn, cercando dipendenti aziendali di livello alto, dunque potenzialmente con accesso agli account Facebook Business dell’azienda.

Attraverso LinkedIn dunque, i malviventi convincono il soggetto a scaricare un file da Dropbox o iCloud che contiene il malware vero e proprio.

Rispetto ad altri malware, questo lavora su un numero ristretto di vittime: in questo modo è più difficile comprendere il comportamento del virus e viene attirata meno attenzione su tali attività illecite.

Una volta installato sul sistema operativo di una vittima, il malware Ducktail ruba i cookie del browser e focalizzandosi proprio sull’account Facebook della vittima e della relativa azienda.

Una minaccia che dimostra, ancora una volta, come sia importante scegliere a un antivirus affidabile tanto in ambito aziendale quanto in quello domestico.

Come proteggere gli account Facebook Business dal malware Ducktail

La prudenza, in questi casi non è sufficiente: chi lavora dietro a Ducktail infatti, ha un approccio specifico sulle singole potenziali vittime, rendendo molto difficile la sua individuazione. In tal senso dunque, uno strumento avanzato come F-Secure TOTAL rappresenta un’ottima scelta.

Stiamo parlando di uno strumento che va ben oltre il classico antivirus, offrendo diversi strumenti utili per la difesa informatica.

Lo strumento di rilevazione ed eliminazione di virus e ransomware permette anche di proteggere le transazioni finanziarie, rendendo shopping e home banking sicuri. Grazie alla VPN integrata, con tanto di crittografia, F-Secure TOTAL permette di navigare nascondendo l’indirizzo IP.

Il password manager per proteggere le parole d’accesso e il controllo genitori avanzato, sono ulteriori vantaggi legati a questa suite.

A rendere il pacchetto ancora più appetibile, in ambiente aziendale così come in una qualunque casa, è l’attuale promozione a cui è soggetto. Grazie al 50% di sconto infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di F-Secure TOTAL su un singolo dispositivo spendendo appena 39,99 euro.

