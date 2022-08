Nuovo malware spia la posta in arrivo su Gmail: come difendersi?

La società di sicurezza informatica Volexity ha individuato una nuova minaccia malware chiamata SHARPEXT.

Sempre stando agli esperti che hanno individuato tale agente malevolo, lo stesso è in grado di dare una “sbirciatina” agli account di posta elettronica relativi a Gmail e AOL, con tanto di accesso a messaggi ed allegati.

Il malware in questione sembra agire attraverso estensioni malevole dei browser, andando a colpire principalmente Google Chrome e Microsoft Edge. Allo stato attuale, numerosi casi di infezioni collegati a SHARPEXT sono stato registrati soprattutto in Stati Uniti, Europa e Corea del Sud.

Gli investigatori coinvolti, avrebbero rintracciato il gruppo di hacker che ha realizzato il malware, noto come Kimsuky e collegato in qualche modo alla Corea del Nord.

Un caso che, ancora una volta, dimostra come sia importante avere sempre installato e funzionante sul proprio computer un antivirus di alto livello.

SHARPEXT: il malware che spia la tua posta

Un’altra caratteristica legata a SHARPEXT è la sua difficile rilevazione.

Sfruttando una sessione di connessione dell’utente rispetto al client di mail, di fatto, risulta difficile individuare l’azione malevola. L’attivazione di SHARPEXT avviene attraverso attacchi di tipo spear phishing, che rende molto difficile la diffusione dei malware.

Sempre secondo Volexity, questo malware è attivo già da un anno e, finora, è riuscito ad ottenere migliaia e migliaia di e-mail dalle proprie vittime. La stessa società ha sottolineato come sia importante fare attenzione alle estensioni installate sul browser e, molto genericamente, ad essere prudenti.

