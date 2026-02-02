Nuovo mese, tante novità da 0,99€ solo su Amazon Haul

Nuovo mese nuove offerte su Amazon Haul! Cosa aspetti? Scopri le tantissime novità a partire da soli 0,99 euro! Si tratta di promozioni esclusive per i tuoi dispositivi, la vita di tutti i giorni, la casa, le tue passioni e il tuo lavoro. Qui trovi veramente di tutto. E se ordini almeno 10 euro di prodotti ottieni anche la consegna gratuita inclusa.
Nicpro 2 Pezzi Matite Falegname Set con 26 Mina, Nero & Rosso Solida Meccanica Carpentiere Temperino Incorporato Strumenti fai da te con per Cantiere, Angolo, Aarcatore di velocità, misura di vernice
Kit di riparazione per cerniere, 12 pezzi con 3 diverse dimensioni di cerniere di ricambio, installabili rapidamente con tirazip staccabili, senza bisogno di cucire, per giacche, bagagli, borse
Pinze spelafili pieghevoli multifunzione per elettricisti, con crimpatura, taglio e chiave, design compatto pieghevole per una facile conservazione
Kit di riparazione per cerniera, 12 pezzi, rimovibile per giacche, borse e cappotti, fissaggio universale
Set di portapunta magnetici, lega, punte magnetiche con anelli magnetici, 3 pezzi
Ampio foglio di calcolo tappetino per tastiera Excel tasti di scelta rapida Tappetino per mouse antiscivolo bordo cucito
Supporto verticale regolabile per computer portatile, organizer salvaspazio in plastica per notebook e tablet, bianco
Bestgle Tester Batterie Digitale con Display LCD, Batteria a Bottone Digitale Tester per Controllo Batteria Universale con Tester per Pile a Bottone per Batterie AA AAA C, D, 9V 1.5V
Neoteck Penna Rilevatore Tensione 12-1000V AC con Torcia Cercafase Senza Contatto Rilevatore Tensione Penna con Cicalino Sonoro e Luminoso Cerca Fase Elettrico Non-Contatto per Misura Filo Vivo/Nullo
Set di 11 spazzole per la pulizia della cucina per cappa, bocchetta piatta, raschietto, strumento per la casa
Mattarello in acciaio inox, gadget da cucina per la casa e la cucina, per stendere ravioli, pizza, pasticceria, biscotti (25,4 cm)
Asciugamani da cucina a forma di gatto, 61 x 35 cm, adorabili asciugamani con gattini in stile cartone animato, per cucina, casa, bagno, strofinaccio in microfibra assorbente, regalo per amanti dei
5 ganci adesivi per asciugamani da cucina, ganci rotondi per asciugamani da bagno, cucina, casa, camper, porta strofinacci, supporto per mano e strofinacci