 Nuovo mese, tante novità da 0,99€ solo su Amazon Haul
Nuovo mese nuove offerte con tantissime novità a partire da soli 0,99€ su Amazon Haul! Cosa aspetti? Approfitta di tutto questo subito.
Tecnologia
Nuovo mese nuove offerte su Amazon Haul! Cosa aspetti? Scopri le tantissime novità a partire da soli 0,99 euro! Si tratta di promozioni esclusive per i tuoi dispositivi, la vita di tutti i giorni, la casa, le tue passioni e il tuo lavoro. Qui trovi veramente di tutto. E se ordini almeno 10 euro di prodotti ottieni anche la consegna gratuita inclusa.

Tantissime novità da soli 0,99€!

Nicpro 2 Pezzi Matite Falegname Set con 26 Minaa soli 12,10 euro!

Nicpro 2 Pezzi Matite Falegname Set con 26 Mina, Nero & Rosso Solida Meccanica Carpentiere Temperino Incorporato Strumenti fai da te con per Cantiere, Angolo, Aarcatore di velocità, misura di vernice

Nicpro 2 Pezzi Matite Falegname Set con 26 Mina, Nero & Rosso Solida Meccanica Carpentiere Temperino Incorporato Strumenti fai da te con per Cantiere, Angolo, Aarcatore di velocità, misura di vernice

14,99
Vedi l’offerta

Kit di riparazione per cerniere, 12 pezzi con 3 diverse dimensioni a soli 1,94 euro!

Kit di riparazione per cerniere, 12 pezzi con 3 diverse dimensioni di cerniere di ricambio, installabili rapidamente con tirazip staccabili, senza bisogno di cucire, per giacche, bagagli, borse

Kit di riparazione per cerniere, 12 pezzi con 3 diverse dimensioni di cerniere di ricambio, installabili rapidamente con tirazip staccabili, senza bisogno di cucire, per giacche, bagagli, borse

1,94
Vedi l’offerta

Pinze spelafili pieghevoli multifunzione per elettricisti a soli 7 euro!

Pinze spelafili pieghevoli multifunzione per elettricisti, con crimpatura, taglio e chiave, design compatto pieghevole per una facile conservazione

Pinze spelafili pieghevoli multifunzione per elettricisti, con crimpatura, taglio e chiave, design compatto pieghevole per una facile conservazione

7,00
Vedi l’offerta

Kit di riparazione per cerniera, 12 pezzi, rimovibile per giacche, borse e cappotti, fissaggio universale a soli 0,56 euro!

Kit di riparazione per cerniera, 12 pezzi, rimovibile per giacche, borse e cappotti, fissaggio universale

Kit di riparazione per cerniera, 12 pezzi, rimovibile per giacche, borse e cappotti, fissaggio universale

0,56
Vedi l’offerta

Set di portapunta magnetici, lega, punte magnetiche con anelli magnetici, 3 pezzi a soli 1,87 euro!

Set di portapunta magnetici, lega, punte magnetiche con anelli magnetici, 3 pezzi

Set di portapunta magnetici, lega, punte magnetiche con anelli magnetici, 3 pezzi

1,87
Vedi l’offerta

Ampio foglio di calcolo tappetino per tastiera Excel tasti di scelta rapida Tappetino per mouse antiscivolo bordo cucito a soli 6,23 euro!

Ampio foglio di calcolo tappetino per tastiera Excel tasti di scelta rapida Tappetino per mouse antiscivolo bordo cucito

Ampio foglio di calcolo tappetino per tastiera Excel tasti di scelta rapida Tappetino per mouse antiscivolo bordo cucito

6,23
Vedi l’offerta

Supporto verticale regolabile per computer portatile a soli 6,86 euro!

Supporto verticale regolabile per computer portatile, organizer salvaspazio in plastica per notebook e tablet, bianco

Supporto verticale regolabile per computer portatile, organizer salvaspazio in plastica per notebook e tablet, bianco

6,86
Vedi l’offerta

Tester Batterie Digitale con Display LCD a soli 7,99 euro!

Bestgle Tester Batterie Digitale con Display LCD, Batteria a Bottone Digitale Tester per Controllo Batteria Universale con Tester per Pile a Bottone per Batterie AA AAA C, D, 9V 1.5V

Bestgle Tester Batterie Digitale con Display LCD, Batteria a Bottone Digitale Tester per Controllo Batteria Universale con Tester per Pile a Bottone per Batterie AA AAA C, D, 9V 1.5V

7,99
Vedi l’offerta

Neoteck Penna Rilevatore Tensione 12-1000V AC con Torcia Cercafase a soli 10,82 euro!

Neoteck Penna Rilevatore Tensione 12-1000V AC con Torcia Cercafase Senza Contatto Rilevatore Tensione Penna con Cicalino Sonoro e Luminoso Cerca Fase Elettrico Non-Contatto per Misura Filo Vivo/Nullo

Neoteck Penna Rilevatore Tensione 12-1000V AC con Torcia Cercafase Senza Contatto Rilevatore Tensione Penna con Cicalino Sonoro e Luminoso Cerca Fase Elettrico Non-Contatto per Misura Filo Vivo/Nullo

10,82
Vedi l’offerta

Set di 11 spazzole per la pulizia a soli 1,24 euro!

Set di 11 spazzole per la pulizia della cucina per cappa, bocchetta piatta, raschietto, strumento per la casa

Set di 11 spazzole per la pulizia della cucina per cappa, bocchetta piatta, raschietto, strumento per la casa

1,24
Vedi l’offerta

Mattarello in acciaio inox, gadget da cucina per la casa e la cucina a soli 1,51 euro!

Mattarello in acciaio inox, gadget da cucina per la casa e la cucina, per stendere ravioli, pizza, pasticceria, biscotti (25,4 cm)

Mattarello in acciaio inox, gadget da cucina per la casa e la cucina, per stendere ravioli, pizza, pasticceria, biscotti (25,4 cm)

1,51
Vedi l’offerta

Asciugamani da cucina a forma di gatto a soli 0,94 euro!

Asciugamani da cucina a forma di gatto, 61 x 35 cm, adorabili asciugamani con gattini in stile cartone animato, per cucina, casa, bagno, strofinaccio in microfibra assorbente, regalo per amanti dei

Asciugamani da cucina a forma di gatto, 61 x 35 cm, adorabili asciugamani con gattini in stile cartone animato, per cucina, casa, bagno, strofinaccio in microfibra assorbente, regalo per amanti dei

0,94
Vedi l’offerta

5 ganci adesivi per asciugamani da cucina a soli 0,95 euro!

5 ganci adesivi per asciugamani da cucina, ganci rotondi per asciugamani da bagno, cucina, casa, camper, porta strofinacci, supporto per mano e strofinacci

5 ganci adesivi per asciugamani da cucina, ganci rotondi per asciugamani da bagno, cucina, casa, camper, porta strofinacci, supporto per mano e strofinacci

0,95
Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Osvaldo Lasperini
2 feb 2026
