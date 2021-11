Il nuovo Microsoft Store arriva su Windows 10

L'azienda di Redmond ha comunicato che il nuovo Microsoft Store di Windows 11 è disponibile da ieri sera anche su Windows 10. Il rollout avverrà tuttavia in maniera graduale e si concluderà entro fine anno. Al momento non è ancora disponibile in Italia.

Nuovo Microsoft Store su Windows 10

Il nuovo Microsoft Store è molto diverso da quello accessibile oggi da Windows 10. All'avvio, gli utenti vedranno subito le novità estetiche. Nella parte superiore c'è il campo per la ricerca di app, giochi, film a altro, mentre lungo il lato sinistro è visibile una barra con sei icone: Home, App, Giochi, Film e serie TV, Libreria e Aiuto. Le altre differenze sono “nascoste” alla vista, ma rappresentano senza dubbio un enorme miglioramento, soprattutto in termini di compatibilità.

Sul nuovo store non ci sono solo le app UWP (Universal Windows Platform), ma Microsoft consente di distribuire anche le tradizionali applicazioni desktop (win32), oltre a quelle sviluppate con le tecnologie .NET, Xamarin, Electron, React Native, Java e PWA (Progressive Web Apps).

Il Microsoft Store è inoltre “open”, in quanto è possibile pubblicare i browser basati su un motore di rendering diverso da quello di Edge. Inoltre consente di accedere ad altri negozi digitali, come quelli di Epic Games e Amazon (per installare le app Android su Windows 11). Gli sviluppatori possono anche utilizzare un sistema di pagamento alternativo e Microsoft non incasserà nessuna commissione.

Il nuovo Microsoft Store non verrà distribuito tramite Windows Update. L'aggiornamento verrà eseguito lato server. L'unico requisito è la versione del sistema operativo, ovvero almeno Windows 10 2004.