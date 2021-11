Firefox disponibile sullo store di Windows 10 e 11

Mozilla ha annunciato l'arrivo di Firefox sul Microsoft Store di Windows 10 e 11. Firefox è dunque il primo browser non basato su Chromium ad essere pubblicato sul negozio digitale dell'azienda di Redmond. Opera, disponibile da fine settembre, utilizza infatti lo stesso motore di rendering (Blink) di Microsoft Edge.

Firefox arriva sul Microsoft Store

Il nuovo Microsoft Store di Windows 11 non è solo una versione esteticamente migliore rispetto a quello di Windows 10. L'azienda di Redmond permette infatti la pubblicazione delle tradizionali app desktop, insieme alle PWA (Progressive Web App). Gli utenti troveranno anche gli store di terze parti, come quelli di Epic Games e Amazon (dal quale sarà possibile scaricare le app Android).

In precedenza era consentita solo la pubblicazione di browser che utilizzano lo stesso motore di rendering di Edge. Microsoft ha recentemente cambiato le regole, quindi Mozilla può ora distribuire Firefox (basato su Gecko) attraverso il Microsoft Store di Windows 11 e 10. Ciò permette agli utenti di avere più scelta e semplificare la procedura di installazione.

Mozilla ha evidenziato le funzionalità uniche del suo browser, tra cui quelle per la sicurezza (Total Cookie Protection, Enhanced Tracking Protection e DNS over HTTPS) e quelle che velocizzano il caricamento delle pagine (WebRender e Quantum CSS).

Mozilla aveva sviluppato un workaround per impostare Firefox come browser predefinito su Windows 10. Questo “trucco” non è disponibile nella versione di Firefox pubblicata sul Microsoft Store. Probabilmente è stato eliminato per evitare la bocciatura da parte di Microsoft.