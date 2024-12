Nuovo Mini PC (Intel N150, 8/256GB) a soli 179€ con il coupon

Appena lanciato e basato su una CPU di ultima generazione, GMKtec NucBox G3 Plus è un nuovo Mini PC dal comparto hardware evoluto, in vendita al prezzo stracciato di soli 179 euro. È merito dell’offerta su Amazon che oggi ti permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto da attivare. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

GMKtec NucBox G3 Plus: le specifiche del nuovo Mini PC

Riportiamo di seguito l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla descrizione completa per saperne di più. Si tratta di caratteristiche adatte anche alla produttività. Eccole.

Processore Intel N150 (Twin Lake) con GPU integrata;

8 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 2280 NVMe da 256 GB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Type-A e jack audio;

due uscite HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4K.

Non devi far altro che attivare il coupon per ottenere lo sconto di 60 euro e acquistare il nuovo Mini PC di GMKtec (modello NucBox G3 Plus) al prezzo di soli 179 euro. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita a domicilio prevista entro pochi giorni se lo ordini adesso. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon, senza passare da intermediari.

A racchiudere ogni componente è un case dal design compatto e ottimizzato per favorire la dissipazione del calore. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.