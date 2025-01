Nuovo Mini PC in SCONTO con il coupon: è GEEKOM Air12 Lite

Perfetto per ogni impiego, dalla produttività all’intrattenimento, GEEKOM Air12 Lite è un Mini PC di ultima generazione e oggi lo puoi acquistare in sconto su Amazon. È appena arrivato nel catalogo dell’e-commerce, ma grazie al coupon da attivare può essere tuo approfittando di un risparmio non indifferente. A racchiudere ogni componente è un case dalle dimensioni compatte e ottimizzato per la dissipazione del calore, con la tecnologia Iceblast.

Le specifiche GEEKOM Air12 Lite, il nuovo Mini PC

Puoi contare sul sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft, nel giorno stesso della distribuzione. Di seguito le specifiche tecniche integrate, per saperne di più fai un salto sulla pagina dedicata.

Processore Inel N100 con chip Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB);

SSD da 256 GB (espandibile fino a 1 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, quattro USB 2.0 Type-A, due jack audio e un connettore a 9 pin;

uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K.

Ricapitolando, devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto e procedere all’acquisto per mettere sulla scrivania il nuovo Mini PC di GEEKOM (modello Air12 Lite) al prezzo finale di soli 215 euro. Il voto medio ottenuto dalle recensioni è molto alto, pari a 4,7/5.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni se lo ordini adesso.