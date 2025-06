NUOVO minimo per le Apple AirPods 4 su Amazon, audio spaziale

Audio spaziale in tutti i sensi perché le Apple AirPods 4 sono auricolari Bluetooth di ultima generazione e che non lasciano niente al caso. Finalmente un’esperienza degna di nota e ora disponibile al minimo storico per concludere anche un affare. Porta a casa le wearable di casa Cupertino con soli 119 euro invece di 149 euro su Amazon, risparmi ed esaudisci i tuoi desideri. Ricche di aggiornamenti, loro sono sensazionali e adatte a qualunque momento della giornata. Cosa aspetti?

Apple AirPods 4 tornano su Amazon, ora al minimo storico

Tra tutte le wearable che sono presenti sul mercato, senza ombra di dubbio le Apple AirPods 4 sono quelle da scegliere se hai dei prodotti di Casa Cupertino. Connettività massima e facilità di utilizzo disarmante oltre ad avere un sistema personalizzabile e che crea un’esperienza su misura. Sono semi in ear e quindi non presentano punte in silicone, tuttavia rimangono stabili e ferme nel tuo orecchio. Dato che ora sono anche resistenti ad acqua e sudore, utilizzale senza paura di rovinarle anche quando ti alleni e ti muovi in estate o in palestra. Con 24 ore di batteria garantita dalla custodia di ricarica, le porti a spasso e non ne fai mai a meno.

Naturalmente hanno diverse caratteristiche vincenti. Questo modello è quello senza cancellazione del rumore ma grazie all’audio spaziale personalizzato punti comunque a una qualità elevata. Se isolarti completamente dal mondo esterno non è un qualcosa ch ti appartiene, vai sul sicuro. Con bassi potenti e toni medi e alti morbidi, la riproduzione è sempre stellare. Poi ci sono i microfoni che catturano la tua voce, i comandi rapidi con tocchi e Apple Siri sempre a tua disposizione.

