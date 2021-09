Nuovo minimo storico per l'SSD NVMe portatile WD MyPassport da 1TB

Se stai cercando un buon SSD portatile, una delle soluzioni più apprezzate di sempre, ha raggiunto un nuovo minimo storico su Amazon. Si tratta del WD MyPassport NVMe da 1TB, uno degli SSD dal rapporto prezzo/prestazioni migliore sul mercato.

SSD portatile Western Digital MyPassport NVMe 1TB: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pluripremiato design, che presenta un case rigido elegante e compatto pensato proprio per la mobilità. Il disco è strutturato per resistere alle vibrazioni e cadute fino ad un massimo di 2 metri. Ottime le velocità che raggiungono i 1050MB/s in lettura e 1000MB/s in scrittura, grazie a un’unità NVMe installata all’interno. L’interfaccia utilizzata è naturalmente l’USB 3.2 Gen 2 Type-C, indispensabile per godere delle prestazioni sopraindicate. Tuttavia, all’interno della confezione, è presente un cavo USB Type-C to Type-A per la connessione alle porte con specifiche precedenti. Parliamo quindi di un dispositivo rivolto a chi necessità di tanto spazio di archiviazione, ma non può o non vuole in alcun modo rinunciare alle prestazioni.

Naturalmente quando si parla di archiviazione dati su dispositivi portatili, è fondamentale la sicurezza. Per questo il disco supporta la crittografia AES a 256bit, così da avere i propri file sempre al sicuro in caso di furto o smarrimento. Ottima anche l’applicazione WD Discovery, che permette di gestire lo spazio ed effettuare rapidamente backup anche periodici. Questa è pienamente compatibile anche con Apple Time Machine, che semplifica ulteriormente l’operazione di backup dei dati. In conclusione, un’unità adatta ad ogni esigenza, ma perfetta soprattutto per l’utilizzo professionale.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 38%, il WD MyPassport NVMe da 1TB può essere acquistato su Amazon a soli 124,99 euro, per un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino. Al prezzo più basso mai registrato, rappresenta un affare da cogliere al volo.