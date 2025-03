Il nuovo Nothing Phone (3a) in bundle è già in sconto nel preordine

Appena annunciato, il nuovo Nothing Phone (3a) è già protagonista di un’offerta a tempo nonostante sia ancora in preordine. È quella che taglia il prezzo del bundle che lo propone insieme Ear (a), gli auricolari wireless del marchio. A proporre l’affare è Amazon, occupandosi direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita nel giorno dell’uscita, il 25 marzo.

Nothing Phone (3a) + Nothing Ear (a): l’offerta

È la versione dello smartphone con 256 GB di memoria interna e sistema operativo Android arricchito dall’interfaccia personalizzata Nothing OS 3.1. Integra un display AMOLED da 6,77 pollici a 120 Hz ottimo per lo streaming dei contenuti multimediali, il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, NFC, il lettore di impronte digitali, gli altoparlanti stereo, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e la batteria da 5.000 mAh. Il design, progettato a Londra, è unico e caratteristico come ormai da tradizione per il brand. Scopri di più nella scheda del telefono.

Come anticipato in apertura, si tratta di un bundle che unisce il nuovo Nothing Phone (3a) ed wireless Ear (a), proposto in sconto al prezzo finale di 519 euro durante la fase di preordine. Per entrambi i dispositivi la colorazione è Nero. C’è la consegna gratis prevista per il 25 marzo, direttamente a casa tua.

Vale la pena spendere qualche parola anche sugli auricolari wireless, dotati di cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, con supporto integrato per ChatGPT, potenti driver da 11 mm, un algoritmo per il potenziamento dei bassi e autonomia elevata. Hanno tutto ciò che serve per un’esperienza audio di alto livello.