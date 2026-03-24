Nuovo Outlook con ricerca istantanea dei contatti e azioni rapide

Trovare un contatto su Outlook è sempre stato un esercizio di pazienza, ma non può piovere per sempre… Microsoft ha ridisegnato da zero l’esperienza “Persone” nel nuovo Outlook, con una ricerca che inizia a mostrare risultati appena si comincia a digitare, suggerimenti intelligenti basati sui schemi di comunicazione e azioni dirette, come email, chiamata Teams, chat, senza dover prima aprire la scheda del contatto.

Sul nuovo Outlook arriva la ricerca dei contatti che funziona davvero e le azioni rapide

La grande novità è la ricerca. Microsoft la descrive come “velocissima” attraverso nomi, ruoli, dipartimenti e altro. Non serve più navigare gli organigrammi per trovare la persona giusta: l’interfaccia mostra suggerimenti basati su chi si contatta più spesso e sul contesto organizzativo. I risultati sono unificati tra la directory aziendale, i contatti personali e gli account collegati.

Una volta trovato il contatto, si può avviare una chat Teams, una chiamata o un’email direttamente dalla lista, senza clic aggiuntivi e senza aprire la scheda contatto.

Le altre novità

L’aggiornamento porta anche una vista tabellare multi-colonna moderna e personalizzabile per vedere tutti i contatti in un colpo d’occhio con ordinamento e filtri. La selezione multipla permette di categorizzare, inviare email o gestire più contatti contemporaneamente.

Le categorie con codici colore funzionano trasversalmente su Outlook, è possibile etichettare i contatti come “Clienti chiave,” “Team di progetto,” “Fornitori” o qualsiasi cosa si adatti al proprio lavoro. L’importazione e l’esportazione CSV sono incluse. L’esperienza è coerente tra Outlook desktop, Outlook web e Teams.

Basta per passare al nuovo Outlook?

Microsoft sta cercando da tempo di convincere gli utenti a passare dal classico Outlook al nuovo Outlook, con risultati altalenanti, perché molte funzionalità del vecchio client mancavano nella nuova versione. La nuova esperienza Persone potrebbe spostare l’ago della bilancia, visto che una volta tanto non è un gadget AI, ma un miglioramento di qualcosa che le persone usano ogni giorno e che nel vecchio Outlook funzionava male.

Il roll out è in corso su Outlook desktop (nuovo) e Outlook web. Si accede cliccando sull’icona Persone nella barra di navigazione a sinistra.