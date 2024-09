Nuovo POS per la tua attività: myPOS ora accetta anche Satispay

I terminali POS dell’azienda fintech myPOS consentono ai titolari di qualsiasi attività di accettare un gran numero di metodi di pagamento. Tra questi ora vi è anche Satispay, l’app per i pagamenti di tutti i giorni fondata dall’omonima società italiana.

E a proposito di myPOS, fino al 30 settembre i POS Go 2 e Go Combo sono in offerta a partire da 19 euro. La pagina per acquistarne uno è questa qui.

Le caratteristiche chiave dei POS di myPOS

I POS di myPOS accettano qualsiasi tipo di pagamento. Questo consente agli esercenti di accettare tutti i pagamenti con carta, nonché con i principali wallet digitali, tra cui Apple Pay e Google Pay. Per quanto riguarda i metodi di pagamento accettati, si annoverano Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Union Pay, VPay, Visa Electron e per l’appunto Satispay.

Inoltre i terminali di myPOS sono autonomi, grazie all’integrazione di una SIM dati 4G gratuita. Questo fa sì che non debbano essere collegati ad altri dispositivi, con il vantaggio supplementare di essere dotati anche dei moduli Bluetooth e Wi-Fi per una connettività completa.

myPOS offre inoltre i suoi terminali in prova per 60 giorni. Al termine dei primi 2 mesi, se non si è soddisfatti delle prestazioni del POS è possibile restituirlo senza spese. Inclusa nel prezzo anche la garanzia gratuita di un anno, con possibilità di estenderla dopo i primi 12 mesi.

Grazie all’ultima promozione in corso, myPOS Go 2 e myPOS Go Combo sono disponibili a partire da 19 euro (modello Go 2). Non è previsto alcun canone mensile, le uniche spese sono legate all’acquisto del POS (pagamento una tantum) e alle commissioni pari all’1,20% per transazione.