Come anticipato nei giorni scorsi, è online il nuovo Registro delle Opposizioni (o Registro Pubblico delle Opposizioni per essere più precisi). È il risultato del lavoro condotto del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’AGCOM, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori. La novità più importante è senza dubbio quella che riguarda la possibilità di inserire i numeri cellulari. Vediamo come funziona.

Registro delle Opposizioni, anche per cellulari: come funziona

L’iniziativa, messa in campo con la sua prima versione nel 2010, ha l’obiettivo di contrastare il fastidioso fenomeno del telemarketing selvaggio, anche quello cartaceo. Aggiungendo i propri numeri all’archivio, i cittadini hanno infatti la possibilità di annullare i consensi all’utilizzo da parte degli operatori.

Va precisato che le iscrizioni già effettuate in passato per i numeri fissi rimarranno valide, non sarà necessario ripeterle. Vediamo dunque come funziona l’aggiunta di una nuova utenza, spiegando la procedura online passo dopo passo.

Aprire al sito registrodelleopposizioni.it;

selezionare il link Per il cittadino;

accedere alla sezione Iscriviti, scegliendo se procedere senza autenticazione o identificandosi con SPID (a seconda dell’opzione selezionata saranno mostrati moduli differenti da compilare);

inserire i dati richiesti;

effettuare la verifica dell’utenza (o delle utenze) inserita componendo il numero di telefono fornito e aspettando che cada automaticamente la linea, si hanno a disposizione cinque minuti per farlo;

selezionare le opposizioni al telemarketing desiderate (Registro Telefonico e/o Registro Postale);

confermare le proprie scelte ed eventualmente scaricare il riepilogo della richiesta.

Questo il messaggio che compare dopo aver portato a termine correttamente la procedura.

Per ciascun numero, per cui sono state prese in carico delle richieste, ti è stato assegnato un Codice Registro della validità di 90 giorni: conservalo per gestire la tua iscrizione senza dimostrare nuovamente la disponibilità del numero, nel caso in cui accedessi al servizio senza SPID.

Le alternative: via telefono o email

Chi non ha dimestichezza con le interfacce online può effettuare l’iscrizione al nuovo Registro delle opposizioni anche via telefono. I numeri da chiamare sono 800 657 799 da utenze fisse e 06 42986411 da cellulari. Ancora, è possibile compilare l’apposito modulo (PDF) e inviarlo tramite email all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Per tutti i dettagli a proposito delle modalità di gestione delle iscrizioni far riferimento a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale.

Multe salate per chi non rispetta

Si tratta di un servizio pubblico e gratuito messo a disposizione di tutti. Una volta inserito il proprio numero (o i propri numeri), non potrà più essere contattato dagli operatori di telemarketing a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni .

Sono previste sanzioni anche importanti per chi non rispetta la volontà dei cittadini, violandone il diritto di opposizione: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo.

