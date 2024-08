Il nuovo Ring Battery Video Doorbell è più semplice da installare

L’evoluzione di Ring Battery Video Doorbell è la new entry nel catalogo di apparecchiature del marchio destinate alla smart home. È la nuova generazione del videocitofono intelligente, arricchita da funzioni aggiuntive come il video HD a figura intera, come sui modelli Plus e Pro, e un’installazione fai-da-te semplificata. Il dispositivo è già in preordine su Amazon (che controlla il brand) con la consegna assicurata alla data di uscita del 4 settembre.

Videocitofono smart: ecco il nuovo Ring Battery Video Doorbell

Il sensore in dotazione ha un campo visivo di 150°x150°, così da poter inquadrare per intero i visitatori. Questo rende più utili ed efficaci caratteristiche come gli Avvisi per i pacchi (è richiesto un abbonamento Ring Protect, in prova gratuita per 30 giorni). C’è poi la visione notturna a colori.

Il nuovo design del montaggio a perno consente di installarlo e di rimuoverlo facilmente, semplicemente esercitando una lieve pressione per agganciare o sganciare il videocitofono dal supporto a parete.

A livello di funzionalità, sono presenti tutte quelle smart della serie: dalla rilevazione del movimento con zone personalizzabili ai già citati avvisi in tempo reale, la Live View, il sistema audio bidirezionale e molto altro ancora, ovviamente senza dimenticare la compatibilità con Alexa per una profonda integrazione nella smart home.

Come anticipato, Ring Battery Video Doorbell è già in preordine al prezzo di 99,99 euro, nelle colorazioni Nickel satinato e Bronzo veneziano. Con la prenotazione al minimo garantito, eventuali sconti proposti da oggi alla data di lancio (4 settembre) saranno applicati in automatico prima del pagamento.

Nel comunicato giunto in redazione Amazon ribadisce il proprio impegno a tutela della privacy e della sicurezza. A questo proposito, il dispositivo implementa il supporto alla verifica in due passaggi, alla crittografia video end-to-end e impostazioni personalizzabili.