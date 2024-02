Il nuovo Samsung Galaxy S24 già a PREZZO BOMBA su eBay

Grazie a eBay oggi acquisti il nuovissimo Samsung Galaxy S24 128GB a un prezzo bomba. Forse sei ancora in tempo per acquistarlo a soli 799,90 euro, invece di 929 euro. Si tratta di un’occasione fantastica da non perdere assolutamente. Con 8GB di RAM e 128GB di ROM è perfetto per un uso quotidiano. La batteria da 4000 mAh è perfetta per gestire al meglio i consumi e portarti fino a fine giornata e oltre. La consegna gratuita su eBay è inclusa e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Samsung Galaxy S24: molto più di un semplice smartphone

Il Samsung Galaxy S24 128GB è molto più di un semplice smartphone. Il processore Exynos 2400 è una vera bestia in quanto a prestazioni e potenza. Il display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED Full HD+ è perfetto. Ma la vera protagonista della scena è l’Intelligenza Artificiale con Traduzione Live, il miglior modo per comunicare tra lingue differenti, l’Assistente Trascrizione, per riepilogare le registrazioni vocali, e Cerchia Trova, per fare ricerche online precise e immediate.

Acquistalo adesso a soli 799,90 euro, invece di 929 euro. Sappi che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.