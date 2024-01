Il nuovo Samsung Galaxy Watch6 44mm già a soli 287€

Mettiti al polso un vero e proprio bolide della tecnologia. Tieni sotto controllo salute, forma fisica e notifiche. Con il nuovo Samsung Galaxy Watch6 44mm vai oltre ciò che è scontato. Oggi lo acquisti a soli 287 euro, invece di 349 euro, solo su Amazon. Approfittane subito. La disponibilità è immediata, ma l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro visto le richieste elevate. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa e puoi decidere di pagare a rate con Cofidis.

Samsung Galaxy Watch6 44mm: tutto è più grande

Con il nuovo Samsung Galaxy Watch6 44mm tutto è ancora più grande. Il display dalla cornice sottile è più ampio del 20% per garantirti la visualizzazione di maggiori informazioni. Il vetro in cristallo zaffiro è resistente a urti e graffi. Sostituisci il cinturino con un click grazie alla nuova tecnologia di sgancio rapido. I suoi sensori monitorano la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e, per le donne, il ciclo mestruale. Inoltre, puoi misurare pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma.

Questo e molto altro ti sta aspettando con il nuovo Samsung Galaxy Watch6 44mm, tuo a soli 287 euro invece di 349 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.