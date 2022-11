Ecco il nuovo telecomando vocale Alexa Pro di Amazon

C’è una novità in casa Amazon e non riguarda il Black Friday ormai quasi alle porte, almeno non in senso stretto: si tratta del nuovo telecomando vocale Alexa Pro che introduce parecchie novità rispetto a quelle offerte dalla versione in dotazione con i dispositivi della gamma Fire TV. È già in vendita sull’e-commerce, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Alexa Pro: un telecomando vocale tutto nuovo

Tra le funzionalità inedite spicca quella che permette di ritrovalo semplicemente dicendo Alexa, trova il mio telecomando : l’apparecchio emetterà così un suono attraverso l’altoparlante integrato. Può inoltre essere utilizzato per controllare tutti i device presenti in casa: dalla TV alla soundbar, fino ai ricevitori compatibili, regolando il volume, intervenendo sulla riproduzione dei contenuti oppure passando da un canale all’altro.

Non è tutto. Si illumina al buio grazie ai pulsanti retroilluminati che ne rendono più semplice l’utilizzo anche mentre ci si sta godendo un film o gli episodi delle serie TV. Ancora, ci sono due tasti personalizzabili a cui associare azioni rapide come l’apertura di un’applicazione specifica o la sintonizzazione sul canale preferito, ma anche l’avvio della musica in streaming, la consultazione delle previsioni meteo o l’attivazione delle luci.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di sostenibilità, con il 30% della plastica impiegata proveniente dal post-consumo e il 96% dell’imballaggio a base di fibra di legno da fonti riciclabili o da foreste gestite responsabilmente. Per tutti gli altri dettagli è possibile fare riferimento alla scheda del prodotto.

Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, basato sull’intelligenza artificiale dell’assistente, è in vendita su Amazon al prezzo di 39,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

