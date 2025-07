Il nuovo Xiaomi POCO F7 in sconto di 60€: ecco il codice

Appena presentato, il nuovo POCO F7 è già in forte sconto su eBay. Scegli la colorazione che preferisci e acquista lo smartphone Xiaomi di ultima generazione con un risparmio di 60 euro rispetto al listino ufficiale, nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tra i punti di forza ci sono uno schermo progettato per un’esperienza immersiva, il comparto imaging evoluto e la grande autonomia. È solo la punta dell’iceberg: le altre caratteristiche non sono da meno.

Sblocca lo sconto sul nuovo smartphone POCO F7

Con sistema operativo Android, personalizzazione HyperOS 2 e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra un display Ultra-bright 1.5K da 6,83 pollici con risoluzione 2772×1280 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, mentre la doppia fotocamera posteriore ha il sensore principale Sony IMX882 da 50 megapixel. All’elenco delle specifiche tecniche si aggiungono il supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e la batteria da 6.500 mAh. Non manca nemmeno la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Scopri di più nella pagina dedicata.

Come anticipato, grazie allo sconto di 60 euro sul listino ufficiale puoi acquistare il nuovo smartphone POCO F7 di Xiaomi al prezzo finale di 339 euro, scegliendo anche la colorazione che preferisci. Tutto ciò che devi fare è solo inserire il codice promozionale BRANDJ25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto.

È venduto dallo store professionale italiano del marchio che ha già raccolto migliaia di feedback positivi dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Se lo ordini adesso, la consegna è prevista entro pochi giorni, direttamente a casa tua.