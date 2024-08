Il nuovo Xiaomi Smart Band 9 su Amazon: FINALMENTE

Dopo essere brevemente comparso sullo store nelle scorse settimane, Xiaomi Smart Band 9 è ora finalmente (e ufficialmente) in vendita su Amazon. Lo smartband di ultima generazione introduce novità importanti rispetto al predecessore, vediamo di seguito quali sono. Ora lo puoi ordinare dall’e-commerce per riceverlo entro un paio di giorni al massimo con la spedizione gratuita.

Xiaomi Smart Band 9: eccolo in vendita

Integra un display AMOLED Da 1,62 pollici con luminosità fino a 1.200 nit regolata automaticamente e frequenza di aggiornamento da 60 Hz per assicurare una visibilità perfetta in ogni condizione, anche sotto la luce diretta del sole. È circondato da una robusta cornice metallica. Implementa inoltre un monitoraggio della salute evoluto e il supporto a oltre 150 modalità sportive per le sessioni di allenamento. Un altro punto di forza è rappresentato dall’autonomia fino a 21 giorni con una sola ricarica. Inoltre, è resistente all’acqua e i quadranti sono personalizzabili. A racchiudere il tutto è un design sottile, con un peso che si attesta a 15,8 grammi, comodo da indossare anche durante il riposo. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Puoi acquistare il nuovo Xiaomi Smart Band 9 al prezzo di 39,99 euro scegliendo tra diverse colorazioni, la spesa non cambia: Argento (Glacier Silver), Blu (Arctic Blue) e Rosa (Mystic Rose). Sono in vendita anche molti cinturini diversi, intercambiabili per donare al dispositivo un look sempre differente e in linea con il proprio stile.

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere al polso entro un paio di giorni al massimo. C’è anche la consegna gratuita a domicilio. Amazon gestisce direttamente vendita e spedizione, senza intermediari, per un’affidabilità senza compromessi.