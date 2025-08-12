NurAI è il primo assistente AI pensato per la comunità musulmana

Si chiama NurAI ed è descritto come un assistente AI per la comunità musulmana. Un chatbot progettato con cura, che comprende e rispetta i valori islamici , attentamente studiato per allinearsi agli insegnamenti e ai valori islamici, garantendo che le tue interazioni con l’AI siano sempre appropriate . Ecco da dove prende spunto l’iniziativa.

In un mondo guidato dall’intelligenza artificiale, nasce un nuovo tipo di innovazione: quella che pensa con integrità, parla con saggezza e impara attraverso la fede.

Cos’è e come funziona NurAI di Zetrix

Creato dalla società malese Zetrix, può tornare chiedere valutazioni sugli investimenti finanziari, sul cibo, sulle forme di intrattenimento, su come crescere i figli, sulla salute mentale, sull’etica e su questioni religiose. Tutti i casi d’uso appena elencati sono suggeriti dallo sviluppatore. Questi i principi sui quali si basa (ripresi e tradotti dal sito ufficiale).

Comunicazioni rispettose: risponde sempre con le buone maniere islamiche, utilizzando un linguaggio rispettoso e saluti appropriati;

filtraggio dei contenuti: evita automaticamente i contenuti inappropriati e reindirizza le conversazioni verso argomenti utili;

conoscenza islamica: trae spunto da fonti islamiche autentiche e incoraggia sempre la consultazione di studiosi qualificati per questioni religiose;

valori della comunità: promuove l’unità, la comprensione e i meravigliosi insegnamenti dell’Islam in ogni interazione.

A differenza di ChatGPT e Gemini, citati direttamente, il servizio si basa sulla conoscenza divina, non solo su dataset. È passato attraverso un’analisi condotta da esperti dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico).

Ora puoi chattare con il tuo guru personale!

NurAI è disponibile in versione beta con interfaccia web attraverso il sito ufficiale e mediante applicazione mobile. La registrazione è obbligatoria.

Gratis e in abbonamento

La formula Free disponibile gratis per tutti include l’accesso alle linee guida generali islamiche e della Sharia. Ci sono poi due opzioni premium in abbonamento: Plus a circa 4 euro al mese e Pro a circa 40 euro al mese. Includono funzionalità aggiuntive come la possibilità di consultare documenti, repliche audio e l’utilizzo di un companion (Ustaz AI) per l’educazione.