NVIDIA: boom IA spinge profitti, che cifre record!

NVIDIA ora sta guadagnando molti più soldi di quanto abbia mai fatto prima e a guidare l’esplosione dei profitti è il boom dell’intelligenza artificiale. La società di Jensen Huang ha pubblicato i dati finanziari del secondo trimestre del 2024 e, proprio dopo avere annunciato il superchip NVIDIA GH200, conferma che l’IA ha portato a un raddoppio dei profitti in un solo trimestre.

NVIDIA: numeri da capogiro grazie all’IA

Il colosso verde ha condiviso gli utili del secondo trimestre del 2024, confermando di avere incassato 13,5 miliardi di dollari di entrate da maggio. La domanda senza precedenti per i suoi chip di intelligenza artificiale generativa ha permesso all’azienda di superare ogni difficoltà relativa alla vendita di GPU per desktop e laptop. I data center hanno guidato la classifica dei ricavi con 10,32 miliardi di dollari, contro i 2,48 circa del gaming. Si parla pertanto di profitti di 6,188 miliardi di dollari, in crescita dell’843% su base annua.

Per NVIDIA il gaming è di nuovo in crescita, nonostante un mercato PC finora in contrazione, e nell’insieme prevede un fatturato di 16 miliardi di dollari nel prossimo trimestre, ancora una volta grazie al boost dato dall’IA: “Prevediamo che la crescita sequenziale sarà guidata in gran parte dai data center”, ha ribadito Colette Kress, CFO di NVIDIA.

Il prossimo chip AI dell’azienda, il GH200, arriverà comunque a metà 2024 a un prezzo ancora non dichiarato; ergo, la domanda del prossimo trimestre riguarderà ancora i chip IA esistenti, la cui fornitura sta aumentando progressivamente, man mano che l’azienda riduce i tempi di ciclo e collabora con i partner fornitori.