Nvidia dismette RTX 4060, RTX 5060 in arrivo

Secondo le ultime informazioni trapelate, Nvidia sta già per dismettere la sua proposta di fascia più bassa, vale a dire la RTX 4060 uscita due anni fa, iniziando già a interromperne la fornitura dei processori grafici alle aziende di terze parti che producono schede video.

Nvidia dismette la RTX 4060 in vista della nuova RTX 5060

La mossa di Nvidia anticipa ovviamente il lancio ormai dietro l’angolo della nuova RTX 5060. Interrompendo già ora le forniture, l’azienda californiana vuol far in modo di sostituire in toto sul mercato la RTX 4060, anche se la notizia dell’interruzione entro il primo trimestre di quest’anno non risulta ancora ufficiale, ma comunque verosimile, trovando anche conferma dalle fonti più affidabili che si trovano in giro.

Stando a quanto dichiarato da un post sul forum cinese IT Home, la fornitura della vecchia RTX 4060 verrà ridotta drasticamente, con un decremento di ben il 60% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. L’azienda ha già interrotto la produzione della RTX 4070 nel mese di gennaio, chiudendone anche le relative forniture future. A subire la stessa sorte pare debba anche essere la variante Super, che insieme al modello base della 4070, è già difficile da trovare in alcune regioni mondiali, fatta ancora eccezione per il mercato nostrano.

Nvidia RTX 4060 e 4060 Ti risultano invece ancora disponibili all’acquisto nella maggior parte dei mercati, incluso il nostro. Se tuttavia l’azienda conferma che la riduzione verrà ridotta del 60%, è possibile aspettarsi una disponibilità sempre più ridotta, la quale potrebbe causare un aumento considerevole dei prezzi per cui non avrebbe più senso l’acquisto.

Sempre secondo le informazioni che per adesso vanno circolando, le nuove RTX 5060 e 5060 Ti saranno vendute a un prezzo di lancio lievemente più alto dei precedenti modelli, insieme a un bus da 128-bit e varianti da 8 e 16GB per quanto riguarda il modello Ti. Il connettore di alimentazione sarà il medesimo da 8-pin, ma il consumo dovrebbe aumentare anche in questo caso.