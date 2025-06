Nvidia DLSS Transformer pronto per approdare nei giochi moderni

La tecnologia upscaling di Nvidia, conosciuta a tutti come DLSS, è naturalmente sempre in evoluzione e, per la sua quarta iterazione, l’azienda californiana ha annunciato diverse novità tecnologiche che promettono di aumentare ulteriormente la qualità dell’immagine. Tra queste c’è il nuovo modello Transformer, che sarà presto adottato per sostituire il sistema basato su reti neurali convuluzionali.

Nvidia DLSS si evolve con il modello Transformer

La decisione di Nvidia permetterà di rivoluzionare la tecnologia DLSS, passando dai modelli tradizionali a quelli basati su transformer, con miglioramenti significativi. Nel panorama delle tecnologie per l’upscaling dell’immagine, il DLSS si è affermata come quella più avanzata, non solo per i notevoli incrementi prestazionali, ma anche per l’ecosistema che l’azienda ha creato, supportando un’ampia gamma di sviluppatori e giocatori.

L’abbandono dell’approccio basato su reti neurali convoluzionali (CNN) a favore di un modello transformer, permetterà al DLSS di effettuare un ulteriore passo avanti, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini e ottimizzare la ricostruzione dei raggi.

Dopo sei mesi di sviluppo, il modello DLSS Transformer di Nvidia è uscito dalla fase beta ed è pronto per essere integrato nei giochi. Questo modello si basa su un vision transformer che analizza ogni pixel di un frame, valutandone l’importanza e generando dettagli visivi avanzati attraverso l’elaborazione di più frame. Rispetto alle reti neurali convoluzionali, il modello transformer utilizza il doppio dei parametri, offrendo immagini di gioco più nitide, con meno artefatti come il ghosting e bordi più fluidi.

Compatibile con tutte le GPU RTX di Nvidia, dalla serie Turing fino alla nuova Blackwell, il modello DLSS Transformer promette miglioramenti significativi. Anche se l’entità esatta di questi progressi è ancora da verificare, l’azienda afferma che il nuovo approccio garantisce un upscaling di qualità superiore rispetto alle CNN, con differenze notevoli. L’uscita dalla fase beta suggerisce che la nuova tecnologia dovrebbe essere implementata prossimamente.