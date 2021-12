NVIDIA GeForce RTX 2050: nuova GPU per notebook

NVIDIA ha annunciato tre nuove GPU per notebook economici. La GeForce RTX 2050 è chiaramente indicata per il gaming e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare dal nome, possiede caratteristiche simili alle GPU della serie RTX 30. Il produttore californiano ha svelato inoltre le GeForce MX570 e MX550. I primi laptop saranno disponibili nel corso della primavera 2022.

GeForce RTX 2050 per giocare

La GeForce RTX 2050 è basata sull'architettura Ampere (non Turing, come le altre GPU della serie RTX 20). È realizzata da Samsung con tecnologia di processo a 8 nanometri. In termini di specifiche si colloca un gradino sotto la GeForce RTX 3050. Il numero di CUDA Core è lo stesso (2.048), ma la massima frequenza di clock è inferiore (1.477 MHz contro 1.740 MHz) e il bus di memoria è ampio 64 bit, invece di 128 bit. La GPU può essere abbinata a 4 GB di memoria GDDR6. Il TDP è compreso tra 30 e 45 Watt.

Come detto, la GeForce RTX 2050 possiede caratteristiche simili alle GPU della serie RTX 30, quindi supporta il ray-tracing in tempo reale e altre tecnologie che migliorano la qualità visiva, tra cui il DLSS (Deep Learning Super Sampling). NVIDIA Optimus consente invece di passare automaticamente dalla GPU integrata a quella discreta per bilanciare prestazioni e consumi.

Anche la GeForce MX570 è basata sull'architettura Ampere ed è realizzata da Samsung con tecnologia di processo a 8 nanometri. La GeForce MX550, upgrade della GeForce MX450, è invece basata sull'architettura Turing (12 nanometri). Purtroppo NVIDIA non ha fornito le specifiche complete. Probabilmente verranno comunicati altri dettagli al CES 2022 di Las Vegas.