Nvidia GeForce RTX 5050 poco più lenta di RTX 4060 a 1080p

Nvidia GeForce RTX 5050 è la GPU di fascia più bassa lanciata da qualche settimana dall’azienda californiana e, se eravate in qualche modo interessati alle sue prestazioni, Inno3D vi fornisce una risposta con dei benchmark pubblicati da pochissimo. La RTX 5050 è una scheda da 8 GB, proposta come soluzione molto accessibile per gli utenti che non hanno pretese, grazie a un prezzo di soli 249$.

Nvidia GeForce RTX 5050: prestazioni deludenti che la posizionano dietro RTX 4060

Le prove effettuate da Inno3D, confrontano Nvidia GeForce RTX 5050 con le precedenti RTX 3060 e RTX 4060. Nei test Steel Nomad, Port Royal e Fire Strike, la RTX 5050 si dimostra competitiva, superando o eguagliando la RTX 4060. Le cose però peggiorano con Speed Way e Time Spy, dove la nuova GPU di fascia bassa si posiziona leggermente dietro.

La 5050 viene anche messa alla prova con alcuni titoli moderni, come Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn e Assassin’s Creed: Valhalla. In tutti gli scenari riesce ovviamente a superare la RTX 3060, con un margine fino al 18,5%. A deludere è però il confronto con la RTX 4060, con cui non riesce a tenere il passo, risultando leggermente più lenta nella maggior parte dei giochi. Unica eccezione è Far Cry 6, dove la GPU si comporta in maniera quasi analoga alla RTX 4060.

Nvidia GeForce RTX 5050 provata da Inno3D è una modello a doppia ventola dalla frequenza operativa di 2,6 GHz, con temperature massime di 65°C per la GPU e 66°C per la memoria. Il consumo energetico è, come ci si può aspettare, piuttosto basso, attestandosi solamente sui 130W.

Difficilmente la scheda risulterà essere competitiva con GPU in circolazione come la 5060 o la 9060 XT da 16GB, ma anche le nuove Arc di Intel della serie Battlemage, come le B570 e B580, opzioni poco più costose ma nettamente più convenienti. Nonostante ciò, la RTX 5050 di Nvidia può comunque rappresentare una possibile opzione per sistemi destinati unicamente alla fruizione di contenuti multimediali.