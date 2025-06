Nvidia GeForce RTX 5070 SUPER con 18GB e TBP da 275W

Sono trapelate in rete le specifiche della prossima GPU Nvidia della serie RTX 5000, che riguarda i nuovi modelli della serie SUPER. Una recente fuga di notizie, resa nota da Kopite7kimi, ha svelato in anteprima la prossima GeForce RTX 5070 SUPER, che come ci si può aspettare, dovrebbe includere un significativo aumento di CUDA core, rappresentando un ulteriore step dalla RTX 5070 base.

Nvidia GeForce RTX 5070 SUPER: le specifiche in anteprima della prossima GPU

Dopo aver lanciato il modello base della gamma, vale a dire RTX 5050, Nvidia si prepara a lanciare la serie SUPER al CES del 2026. La RTX 5070 SUPER dovrebbe aumentare considerevolmente la VRAM, con una quantità totale di ben 18GB, mantenendo sempre i moduli GDDR7 da 28Gbps.

La GeForce RTX 5070 SUPER sarà basata sul processore grafico GB205-400-A1, facendo uso del PCB PG147-SKU65. Come accennato prima, le differenze principali risiedono nella conta dei CUDA Core, che dovrebbe raggiungere le 6.400 unità rispetto alle 6.144 della RTX 5070: un incremento totale del 4,1%.

GeForce RTX 5070 Super

PG147-SKU65

GB205-400-A1

6400FP32

192-bit GDDR7 18G 28Gbps

275W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

L’interfaccia di memoria rimane invariata: la stessa larghezza di banda da 192-bit di Nvidia GeForce RTX 5070 base. Aumenta invece il consumo energetico, aumentando del 10% per un TBP di 275W rispetto ai 250W della RTX 5070.

Nvidia GeForce RTX 5070 SUPER: una GPU destinata alle alte risoluzioni

Portando la VRAM a 18GB della 5070 SUPER, è chiaro che Nvidia punta a garantire prestazioni elevate alle alte risoluzioni, situazione che solitamente consuma la maggior parte delle risorse della memoria video.

Ciò la rende quindi ideale per chi ama giocare a risoluzioni 2K, 4K o anche superiori, in base al monitor, potendo anche avvantaggiarsi delle tecnologie software del caso, che rappresentano la maggior parte del vantaggio odierno per questo tipo di schede.

Prezzo

Nonostante le indiscrezioni ipotizzino addirittura un prezzo identico al lancio della 5070 base in dollari, ovvero 549$, che potrebbe quindi farne ridurre l’attuale prezzo di vendita, è logico aspettarsi costi più elevati in europa.

Non resta ovviamente che attendere informazioni ufficiali da parte di Nvidia, che verranno sicuramente diffuse al CES del 2026.