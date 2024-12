Nvidia lancia Jetson Orin Nano: il supercomputer IA da 241€

Nvidia ha da poco annunciato il nuovo supercomputer IA Jetson Orin Nano, destinato alle applicazioni di generazione contenuti con intelligenza artificiale e contraddistinto per essere per essere particolarmente accessibile: costa infatti solo 241€. Il nuovo modello offre prestazioni superiori fino a 1,7 volte, costando allo stesso tempo meno del modello precedente, rappresentando senza dubbio una proposta davvero interessante per gli addetti ai lavori.

Nvidia: il nuovo supercomputer IA Jetson Orin Nano costa solo 249$

L’incremento prestazionale offerto da Jetson Orin Nano di Nvidia riguarda anche il modello IA generativo, con il 68% di incremento, insieme a una larghezza di banda superiore di ben il 50% e capacità TOPS (Trilioni di Operazioni Per Secondo) superiore del 67%, grazie al nuovo hardware e al software migliorato. Ciò consente al sistema di poter elaborare fino a 67 TOPS, con una larghezza di banda di 102 GB/s, il tutto consumando soltanto 25W, con un efficienza estremamente elevata.

Il prezzo di 241€ risulta nettamente inferiore al costo del precedente modello, che aveva invece un prezzo nella fascia dei 400€. L’azienda provvederà anche a distribuire aggiornamenti software a coloro che possiedono gli attuali modelli Jetson Orin Nano e Jetson Orin NX, con benefici riguardo le prestazioni di elaborazione d’intelligenza artificiale anche in quelle piattaforme.

Riguardo alle caratteristiche hardware, Nvidia Jetson Orin nano è dotato di una GPU con 1024 CUDA Core e 32 Tensor Core, operante a una frequenza massima di 1020MHz, insieme a una CPU ARM a 6 core, con processori Cortex -A78AE v8.2 a 64-bit, 1.5MB di cache L2 e 4MB di cache L3, con frequenza massima di 1.7GHz. Il sistema include poi 8GB di memoria RAM LPDDR5 con ampiezza bus di 128-bit, che consente di ottenere il bandwidth da 102GB/s. A completare le specifiche c’è anche un lettore di schede SD e un lettore esterno per SSD NVMe M.2 Key M, oltre a connettori USB 3.2 tipo A e tipo-C, una porta ethernet e altri connettori interni, come GPIOs e DMIC per le espansioni.

Le prestazioni di codifica multimediale di Jestson Orin Nano consentono di elaborare video a 1080p e 30fps, su un massimo di 2 core, mentre per quanto riguarda la decodifica, il sistema può anche spingersi a risoluzione 4K e 60FPS con codec H.265.

Per tutte le informazioni sul nuovo computer Nvidia, è possibile visionare la pagina ufficiale dedicata, da cui è anche possibile acquistarlo.