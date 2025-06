Nvidia presenta ufficialmente GeForce RTX 5050: arriverà a luglio

Nvidia ha appena annunciato la GeForce RTX 5050, settima scheda grafica della serie RTX 50 basata sull’architettura Blackwell. Presentata ufficialmente sul sito dell’azienda, la GPU di fascia bassa è attesa per la disponibilità a metà luglio, con un prezzo di partenza di 249 dollari. Naturalmente, la 5050 si posiziona come l’opzione più accessibile per i giocatori e gli utenti dal budget ridotto, entrando in competizione diretta con le schede Intel Arc B580 da 12 GB e B570 da 10 GB, vendute rispettivamente a 219 e 249 dollari (238€ e 290€ in Italia).

Nvidia GeForce RTX 5050 è stata presentata ufficialmente: disponibilità a metà luglio

Nvidia GeForce RTX 5050 è basata sul processore grafico GB207 che è composto da 2560 CUDA core, accompagnato da 8 GB di memoria GDDR6 coadiuvata da bus a 128 bit e una larghezza di banda di 320 GB/s, grazie a una velocità di memoria di 20 Gbps. Rispetto alle precedenti RTX 3050 e RTX 4050, la memoria è più veloce, anche se l’azienda californiana ha scelto di non adottare la più recente GDDR7, riservata alla 5050 destinata ai portatili.

La scheda integra i Tensor Core di quinta generazione e i Ray Tracing Core di quarta generazione, garantendo una potenza di calcolo IA fino a 421 TOPs, quasi sei volte superiori rispetto alla precedente RTX 3050. Il consumo è ovviamente basso, attestandosi a soli 130W, per richiedere un alimentatore da 550W, alimentandosi attraverso un singolo connettore PCIe a 8 pin.

Per quanto riguarda le prestazioni, la GeForce RTX 5050 è 4 volte più veloce della 3050 con DLSS 4 attivato, secondo Nvidia. Nei titoli eSport come Apex Legends, Counter-Strike 2 e Overwatch 2, offre un incremento del 50-60% senza DLSS, mentre rispetto alla RTX 4050 per i portatili il vantaggio si riduce al 10-20%. La scheda ha frequenze di funzionamento di 2,31 GHz e un boost clock di 2,57 GHz.

RTX 5050 non sarà disponibile in versione Founders Edition, ma solo attraverso modelli realizzati dalle aziende partner di terze parti. La scheda è prevista per avere uno schema con VRM a 5 fasi, per la maggior parte dei PCB di riferimento.

Come proposta base di fascia bassa, Nvidia GeForce RTX 5050 si rivolge a un pubblico che cerca una scheda grafica economica ma capace di gestire giochi moderni, garantendo il minimo necessario per giocare ai titoli senza alcuna pretesa.