NVIDIA RTX 3060 da 12 GB in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 sono l’occasione giusta per acquistare una nuova NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, modello di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una GPU per il gaming a 1080p con frame rate elevato. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare la versione Gigabyte della scheda al prezzo scontato di 320,99 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida fino al 12 luglio oppure fino ad esaurimento scorte.

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al minimo storico su Amazon: è l’offerta del Prime Day

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB nella versione Gigabyte OC è la soluzione giusta per il gaming a 1080p e con frame rate elevato. La scheda, infatti, presenta un rapporto prestazioni/prezzo davvero vantaggioso con la possibilità di ottenere ottime performance, in tutti i contesti di utilizzo e in particolare con i giochi anche di ultima generazione, con una spesa ridotta.

La presenza di 12 GB di memoria dedicata, inoltre, garantisce un plus non da poco, incrementando in modo notevole la longevità della scheda in rapporto alla versione da 8 GB. In questo momento, considerando anche il prezzo proposto, l’offerta dedicata alla RTX 3060 è da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB firmata Gigabyte al prezzo scontato di 320,99 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La scheda è disponibile con consegna immediata. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo: le offerte del Prime Day, infatti, termineranno il prossimo 12 luglio.

