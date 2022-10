NVIDIA SHIELD TV: che affare su Amazon (-54 euro)

Il migliore dispositivo Android TV in circolazione è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon: stiamo parlando di NVIDIA SHIELD TV, proposto con uno sconto di ben 54 euro. Non ha rivali nell’ambito dello streaming 4K, integra il supporto per Assistente Google e Alexa, Dolby Vision HDR, HDR10 e Dolby Atmos.

Streaming e gaming: l’affare NVIDIA SHIELD TV

Sotto la scocca batte il cuore Tegra X1+, un processore evoluto e potente che oltre a gestire in modo impeccabile al riproduzione dei contenuti multimediali può fare altrettanto con i giochi. Completano la dotazione WiFi dual band, Bluetooth 5.0, un lettore microSD, lo slot Ethernet e il telecomando con microfono visibile qui sotto. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Le applicazioni preinstallate sono NVIDIA Games, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV, Freevee, Vudu, Amazon Music, Google Play Store (per scaricarne altre), YouTube Music, PLEX e Google Play Games. Oggi hai la possibilità di acquistare NVIDIA SHIELD TV al prezzo finale di soli 105,99 euro invece di 159,99 euro come da listino, con uno sconto di ben 54 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

