NYPD rinuncia al Spot, spaventa i cittadini; il sindaco 'è inquietante'

Il robot quadrupede di Boston Dynamics non sarà più al servizio della polizia di New York. A renderlo noto un ufficiale del NYPD, attraverso le pagine del NY Times. Il motivo? La presenza dell’automa nelle strade della Grande Mela non è risultata gradita alla cittadinanza, alimentando in modo improprio discussioni in merito a razzismo e sorveglianza.

Spot non affiancherà più i poliziotti di New York

Insomma, Spot incute timore e solleva dubbi in merito a un possibile utilizzo improprio della tecnologia, meglio farne a meno. Nel corso della fase di test, ora interrotta, l’unità è stata soprannominata Digidog. Da ottobre in poi ha accompagnato in alcune occasioni gli agenti durante sopralluoghi e interventi.

NYPD non ha acquistato il robot, ma l’ha noleggiato sottoscrivendo un contratto con Boston Dynamics. Anche il sindaco Bill de Blasio, attraverso un portavoce, si è detto soddisfatto della decisione, descrivendo l’automa come inquietante, alienante e in grado di trasmettere un messaggio sbagliato ai newyorkesi .

L’accoglienza potenzialmente problematica delle unità sembra aver costituito uno dei motivi che tempo fa hanno spinto Google a cedere il business (il gruppo di Mountain View l’aveva acquisito nel 2013) a SoftBank. A fine 2020 la società è di nuovo passata di mano, finendo sotto il controllo di Hyundai.