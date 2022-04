Obiettivi MiSE: c'è ancora tempo per la consultazione

È stata prorogata a venerdì 6 maggio la scadenza della consultazione pubblica relativa agli obiettivi e ai risultati di performance del MiSE. La comunicazione è giunta direttamente dal sito istituzionale del dicastero (Ministero dello Sviluppo Economico). Chi desidera partecipare trova tutte le istruzioni per farlo sul portale dedicato.

MiSE: la consultazione su obiettivi e risultati

In questo modo, i cittadini avranno più tempo a disposizione per contribuire, inoltrando le loro proposte, i loro spunti e i loro suggerimenti. L’invito è rivolto anche alle imprese, alle associazioni di lavoratori, a quelle di categoria, alle realtà non profit, ai professionisti del settore, agli istituti finanziari e ai fondi di investimento.

I temi in oggetto sono quelli che il MiSE stesso definisce i pilastri della propria missione ovvero gli incentivi e gli altri strumenti di sostegno, il mercato e la tutela dei consumatori, le comunicazioni, le grandi imprese e la riconversione industriale, le politiche industriali e le PMI, gli affari generali. Questo l’appello.

Partecipa alla trasformazione di un’amministrazione che si apre al confronto e incidi, in maniera sostanziale, nella formazione delle politiche, delle strategie e dei processi decisionali relativi al ciclo della performance.

Non è necessario specificare la propria identità per partecipare. Lo si può fare anche in forma anonima.

Gli obiettivi di performance fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono elencati e descritti in modo approfondito in una sezione dedicata del sito istituzionale.