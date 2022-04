PMI: incentivi per Investimenti Sostenibili 4.0

Il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che, a partire dal 18 maggio, le micro, piccole e medie imprese avranno la facoltà di chiedere incentivi per la realizzazione di investimenti sostenibili. Si tratta di sostegni economici legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la trasformazione digitale e la transizione verso la sostenibilità delle attività manifatturiere. La disponibilità finanziaria della misura ammonta a circa 678 milioni di euro. Sono garantiti dal programma europeo per l’occupazione REACT-EU e dai fondi di coesione. Queste le parole del ministero Giancarlo Giorgetti.

Sosteniamo l’ammodernamento tecnologico delle imprese italiane, attraverso investimenti in progetti innovativi destinati a migliorare la sostenibilità energetica dei processi produttivi. Di fronte al tema degli approvvigionamenti di materie prime, conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina, è diventato prioritario accelerare l’utilizzo di nuove capacità tecnologie in grado di aumentare il livello di efficientamento e risparmio energetico per ridurre il costo delle bollette, continuando così a garantire la competitività e la crescita economica del Paese.