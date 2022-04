Riduzione emissioni: 1,1 miliardi a sette progetti

La Commissione europea ha annunciato la firma delle convenzioni per il finanziamento di sette progetti che permetteranno di ridurre le emissioni di CO2, sfruttando tecnologie innovative i vari settori, tra cui idrogeno, acciaio, sostanze chimiche, cemento, energia solare, biocarburanti, cattura e stoccaggio del carbonio. La somma di 1,1 miliardi di euro deriva dal fondo per l’innovazione gestito dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA).

Tecnologie pulite: c’è anche l’Italia

Il fondo per l’innovazione, attualmente finanziato con i proventi del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS), prevede incentivi alle aziende che sviluppano progetti basati su tecnologie a basse emissioni di carbonio di prossima generazione. L’obiettivo prefissato con i sette progetti selezionati a novembre 2021 è ottenere una riduzione delle emissioni di oltre 76 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti nei primi dieci anni di attività. Uno di essi è stato presentato da Enel Green Power.

Questi sono i sette progetti che riceveranno un finanziamento complessivo di 1,1 miliardi di euro: