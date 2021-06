Obiettivo front-end developer? Si parte da qui

Sai cosa si intende per “sito responsive“? Chi sa quante difficoltà possa comportare una definizione tale, significa che ha già approcciato il problema e sa quanto importante possa essere per il successo di un progetto online. Che si sia neofiti o che si sia già approcciato il mondo dello sviluppo per il Web, saper riconoscere e progettare in modo “responsive” significa aver compreso quale sia lo standard vero di qualità da dover raggiungere.

Obiettivo responsive

Con questo corso Udemy è possibile approcciare la questione in modo ordinato, semplice ed a basso costo, con una grande quantità di risorse per poter accedere in modo estremamente granulare alle singole problematiche. Ognuno può così scegliere le parti di maggior interesse, da affrontare con modalità “learning-by-doing” per il perseguimento delle seguenti finalità ultime:

Gestire completamente il processo di sviluppo di un sito web fino alla pubblicazione

Conoscere HTML e CSS e saper utilizzarli con professionalità e creatività

Impostare un moderno progetto web responsivo

Conoscere e utilizzare gli strumenti tecnici grafici di una pagina web

Conoscere le basi di jQuery e implementare i progetti web con elementi di animazione

Conoscere ed utilizzare un framework responsivo

Gestire uno spazio hosting, utilizzare un FTP e pubblicare un sito on line

Ben 33,5 ore di video on-demand a disposizione, 16 risorse scaricabili ed una certificazione finale per consacrare al meglio gli obiettivi raggiunti.

Un percorso completo! Un percorso professionale! Un percorso pratico! Da zero a professionista del web come front-end developer per lo sviluppo di siti statici. Per iniziare a lavorare come web designer da subito con competenza, seguendo le giuste fasi di sviluppo di un progetto web fino alla sua pubblicazione.

Un investimento su sé stessi, insomma, sia che si intenda approcciare un progetto autonomo, sia che si cerchi un posizionamento come front-end developer: un balzo in avanti sostanziale su tematiche fondamentali per lo sviluppo, veri e propri architravi di quello che significa fare web oggi.