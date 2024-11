OCCASIONE Apple AirPods 4 ora in sconto: audio spaziale e non solo

Occasione strepitosa se stavi aspettando uno sconto sulle nuovissime Apple AirPods 4. La versione senza cancellazione del rumore è disponibile a prezzo speciale grazie al Black Friday 2024. Audio spaziale, resistenza ad acqua e sudore e ovviamente il classico design semi in ear di casa Cupertino. Puoi acquistarle ad appena 121,99€ su Amazon approfittando di un ribasso del 18%, non perdere un secondo se sei interessato.

Apple AirPods 4, perché scegliere questo modello?

Se non sei amante delle punte in silicone e vuoi completare il tuo ecosistema iPhone/MacBook, le Apple AirPods 4 sono gli auricolari Bluetooth su cui puntare. Questo è l’ultimo modello uscito sul mercato che offre prestazioni al pari della versione PRO. Infatti hai a disposizione diverse tecnologie per un audio di prima qualità.

Abbinale ai tuoi prodotti Cupertino e goditi connessioni altamente stabili e a bassa latenza grazie all’introduzione del Chip H2. Tuttavia questa non è l’unica novità: l’audio è stato reso più avanzato attraverso la modalità spaziale che puoi personalizzare affinché si adatti alle tue esigenze.

Per quanto riguarda il design in sé e per sé, Apple lo ha rivisto rispetto alla scorsa generazione per renderli più confortevoli e comodi. Ora ti puoi muovere senza il terrore che uno o l’altro scivolino via. Con la resistenza certificata a polvere, acqua e sudore li indossi persino quando ti alleni.

Che dire, hai così tanta autonomia che vengono raggiunte le 30 ore di utilizzo con la custodia di ricarica. Rimangono i controlli touch e la presenza di Siri sempre pronta a rispondere ad ogni domanda.

A soli 121,99€ su Amazon, i magici Apple AirPods 4 sono disponibili a prezzo speciale. Hai mai sognato di acquistarli e rendere i tuoi sogni possibili? Oggi è possibile con lo sconto del 18% regalato dal Black Friday 2024.

