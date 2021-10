Con caratteristiche che lo rendono adatto all'intrattenimento, alla navigazione e alla comunicazione, CHUWI SurPad è un tablet versatile e dall'elevato potenziale considerando la spesa richiesta: è ancora più conveniente oggi, grazie all'offerta lampo su Amazon che permette di acquistarlo approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Un buon tablet Android per l'intrattenimento, in sconto

Vediamo quali sono le principali specifiche tecniche integrate: display touch da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core MediaTek Helio P60, GPU Mali-G72, 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera da 8+8 megapixel, WiFi dual band, supporto alla connettività mobile 4G-LTE, Bluetooth 5.0, lettore di schede microSD, sintonizzatore radio FM e batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di far tuo CHUWI SurPad al prezzo di soli 152,15 euro con spedizione gratuita e immediata. Come sempre, quando si tratta di un'offerta lampo Amazon, la disponibilità è limitata a poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: chi è interessato non perda tempo.