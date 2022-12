HUAWEI MateView SE: il prezzo del monitor crolla

Con una diagonale da 23,8 pollici, la risoluzione Full HD e un design minimalista, il monitor HUAWEI MateView SE è l’ideale per ogni scrivania e per ogni ambito di utilizzo: lavoro, studio, navigazione, intrattenimento multimediale o gaming. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché si trova in forte sconto su Amazon.

HUAWEI MateView SE: il monitor è in offerta

Tra le altre specifiche tecniche spiccano un pannello FullView IPS con frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz, tecnologia per la protezione degli occhi, porte HDMI e DisplayPort sul retro, modalità eBook per le sessioni di lettura e supporto al sistema AMD FreeSync. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il monitor Full HD da 23,8 pollici di HUAWEI (modello MateView SE) al prezzo di soli 109 euro, approfittando dello sconto Amazon di fine anno. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Con disponibilità immediata e spedizione gratuita, arriverà a casa in un paio di giorni per chi lo ordina subito.

