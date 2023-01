iPhone 14: sconto 130 euro su Amazon, che occasione

iPhone 14 non ha certo bisogno di presentazioni: è il nuovo smartphone Apple, progettato dal gruppo di Cupertino per offrire il meglio dell’ecosistema iOS in termini di caratteristiche, design e funzionalità. Oggi è protagonista di un’offerta Amazon che permette di acquistarlo a prezzo fortemente scontato. Approfittando dell’occasione, puoi risparmiare ben 130 euro rispetto al prezzo di listino. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile prima del quasi inevitabile sold out.

Il nuovo iPhone 14 è in forte sconto su Amazon

Si tratta della versione da 128 GB nell’elegante colorazione Galassia, come visibile dalle immagini qui allegate. L’elenco delle specifiche tecniche include anche un display Super Retina XDR da 6,1 pollici (pannello OLED, risoluzione 2532×1170 pixel), il potente chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, il supporto alle reti 5G, ai network Wi-Fi 6 e un comparto fotografico (posteriore 12+12 megapixel, frontale TrueDepth 12 megapixel) per chi non accetta compromessi durante l’acquisizione delle immagini o la registrazione video. Non mancano ovviamente Siri, il connettore Lightning e la compatibilità con servizi come FaceTime o Apple Pay. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare iPhone 14 nella configurazione appena descritta al prezzo di soli 899 euro invece di 1.029 euro. Un’ottima occasione per chi, legato all’ecosistema iOS, desidera passare a un modello di ultima generazione.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua. L’intero processo è gestito dalla logistica Amazon.

Aggiornamento: allo stesso prezzo si trovano anche le versioni PRODUCT(RED), Blu, Mezzanotte e Viola. È la migliore delle giornate possibili per chi desidera allungare le mani su iPhone 14.

